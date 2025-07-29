Доллару предсказали резкое возвращение до курса в 100 рублей

Эксперт Ходченков: Смягчение политики ЦБ будет способствовать укреплению доллара

Смягчение Центральным банком (ЦБ) России денежно-кредитной политики (ДКП) будет способствовать укреплению доллара, и тот может резко вернуться к курсу в 100 рублей. Такое развитие событий предсказал эксперт по инвестициям Евгений Ходченков, его цитирует Bankiros.ru

Текущий курс национальной валюты связан не с рыночными факторами, а с искусственными мерами по охлаждению ситуации. По словам эксперта, это не разворот, а короткая передышка, временное явление. Высокая ключевая ставка, жесткий контроль за валютными потоками и обязательная продажа экспортной выручки будут работать до тех пор, пока их жестко поддерживают власти. При этом крепкий рубль не соответствует структуре российской экономики.

«Нельзя забывать, что как только Банк России начнет смягчать монетарную политику, ослабление рубля возобновится. Курс моментально вернется в зону выше 100, потому что на текущих уровнях он просто не соответствует структуре российской экономики», — пояснил эксперт.

По мнению эксперта банковского рынка Андрея Бархоты, наиболее выгодным для российской экономики считается курс в интервале 88-108 рублей за доллар. Слишком сильный рубль ведет к снижению прибыли экспортеров, ухудшению платежеспособности корпораций и росту дефицита государственного бюджета. В противном случае растет инфляция и стоимость импортных товаров и услуг в рублях.