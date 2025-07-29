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15:39, 29 июля 2025Из жизни

Друг жениха остался без штанов во время свадебной церемонии и попал на видео

В Великобритании шафер уронил брюки на свадебной церемонии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Шафер из Великобритании уронил брюки во время свадебной церемонии. Видео публикует Daily Mail.

Кадры неловкого момента набрали более 4,7 миллиона просмотров в соцсети X. В ролике прямо во время произнесения клятв молодоженами один из шаферов остался без штанов — брюки сами собой упали с него на землю. Мужчина быстро натянул их обратно, но гости не смогли сдержать смеха.

Несмотря на смущение, сам шафер лишь улыбнулся, увидев реакцию друзей.

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Ранее сообщалось о женихе, который шокировал гостей, уехав с шафером на украшенной машине для новобрачных. По словам невесты, в тот день ее новоиспеченный супруг нарушил все договоренности: сначала намеренно макнул ее лицом в свадебный торт, а затем внезапно исчез с лучшим другом. «Я зашла попрощаться с гостями, а они уже уезжали в нашей машине с надписью Just Married», — написала женщина.

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