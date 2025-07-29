Друг жениха остался без штанов во время свадебной церемонии и попал на видео

В Великобритании шафер уронил брюки на свадебной церемонии

Шафер из Великобритании уронил брюки во время свадебной церемонии. Видео публикует Daily Mail.

Кадры неловкого момента набрали более 4,7 миллиона просмотров в соцсети X. В ролике прямо во время произнесения клятв молодоженами один из шаферов остался без штанов — брюки сами собой упали с него на землю. Мужчина быстро натянул их обратно, но гости не смогли сдержать смеха.

Несмотря на смущение, сам шафер лишь улыбнулся, увидев реакцию друзей.

Ранее сообщалось о женихе, который шокировал гостей, уехав с шафером на украшенной машине для новобрачных. По словам невесты, в тот день ее новоиспеченный супруг нарушил все договоренности: сначала намеренно макнул ее лицом в свадебный торт, а затем внезапно исчез с лучшим другом. «Я зашла попрощаться с гостями, а они уже уезжали в нашей машине с надписью Just Married», — написала женщина.