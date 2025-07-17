Жених сбежал с собственной свадьбы в компании лучшего друга

В день свадьбы жених шокировал гостей, уехав с шафером на украшенной машине для новобрачных. Об этом на платформе Reddit написала его невеста.

После регистрации брака пара устроила торжество в доме свекров. По словам невесты, в тот день ее новоиспеченный супруг нарушил все договоренности: сначала намеренно макнул ее лицом в свадебный торт, а затем внезапно исчез с лучшим другом. «Я зашла попрощаться с гостями, а они уже уезжали в нашей машине с надписью "Just Married"», — написала женщина. Она добавила, что поступок мужчины заставил ее плакать.

Пользователи Reddit назвали поведение мужчины «унизительным» и посоветовали автору развестись. Женщина возразила критикам, сообщив им, что этой истории 20 лет, и они с мужем недавно отпраздновала юбилей свадьбы. «Мы были молоды и безумно влюблены, — объяснила автор поста. — Да, он думал о друге больше, чем обо мне, но мы идеально подходим друг другу».

Шафер и теперь остается лучшим другом мужа, а сама история стала семейной легендой. «Мы оба как ураган, поэтому и созданы друг для друга», — добавила женщина.

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