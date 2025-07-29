Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 29 июля 2025Из жизни

Две жены одного мужчины рассказали о трудностях сексуальной жизни

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

Жительницы штата Юта, США, вышли замуж за многоженца по имени Колтон. О трудностях, поджидавших их при совместной жизни, они рассказали на YouTube-канале Love Don’t Judge.

Колтон женился на Тами 12 лет назад и спустя пару лет брака нашел себе вторую супругу — Софи. Тами и Софи вспоминают, что первые два года жили раздельно. Съехавшись, они долго притирались друг к другу из-за разных характеров.

Софи призналась, что боялась не оправдать ожиданий Колтона. Тами же ревновала мужа к Софи и не понимала, зачем ему вторая супруга.

Женщины рассказали, что живут раздельной сексуальной жизнью: у каждой из них есть своя спальня. Одну ночь Колтон проводит с одной женой, а вторую — с другой. По словам Софи и Тами, им сложно с этим мириться.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Король-многоженец Как африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
Король-многоженецКак африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
4 апреля 2021

Несмотря на все трудности, женщины относиться друг к другу как сестры. У них трое детей: двух родила Софи, а одного — Тами. Тами призналась, что это тоже давит на нее. Она начала готовиться к процедуре экстракорпорального оплодотворения.

Мужчина объяснил, что стал двоеженцем из-за религии: он вырос среди мормонов, поэтому считает, что семья должна быть как можно больше. При этом Колтон признается, что его второй брак не зарегистрирован официально, поскольку в Юте запрещено многоженство.

Ранее сообщалось, что бразильский манекенщик Артур Урсо, живущий с четырьмя любовницами сразу, развелся с первой женой. Они провели церемонию прощания на нудистском пляже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский поезд попал под удар дрона ВСУ в российском регионе

    В Японии сообщили о возможной отмене визита нового премьера Украины в страну

    Две жены одного мужчины рассказали о трудностях сексуальной жизни

    Новый iPhone получит рекордный зум

    Появились подробности стрельбы в центре Нью-Йорка

    В КПРФ высказались о возвращении Твери советского названия

    Раскрыты новые подробности подготовки теракта в «Крокусе»

    Россиян предупредили о способах обмана при покупке подержанных авто

    В Госдуме раскрыли размер пособия по беременности

    На Украине нашли необычный способ избежать мобилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости