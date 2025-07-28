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02:00, 28 июля 2025Из жизни

Мужчина с четырьмя любовницами развелся с первой женой голышом

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Бразильский манекенщик Артур Урсо, живущий с четырьмя любовницами сразу, развелся с первой женой. Об этом пишет Need To Know.

Урсо прославился тем, что в свое время у него было одновременно девять партнерш. Среди них всегда выделялась Луана Казаки — его единственная законная жена. Спустя 10 лет брака они решили развестись. «Мы поняли, что наши пути эмоционально расходятся, несмотря на привязанность и уважение, которые мы все еще испытываем друг к другу», — объяснил Урсо.

На прощание супруги поехали во французскую деревню Кап Д`Агд, известную своими нудистскими пляжами. Там они когда-то провели медовый месяц и там же решили устроить церемонию расставания. Пара символично попрощалась друг с другом голышом.

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По словам Урсо и Казаки, таким образом они хотели показать доверие и уважение. Они не стали звать гостей и провели последний день на пляже с тортом и цветами. Подали ли они документы на развод официально — неизвестно.

Сейчас у Урсо осталось только четыре любовницы. Он признался, что пока не планирует вступать в брак и не ищет новых партнерш. Казаки назвала брак с Урсо хорошим опытом. Она отметила, что готова к новым полиаморным отношениям, если они будут легкими и осознанными.

Ранее сообщалось, что мужчина по имени Джошуа и две женщины, Кэтрин и Эбби, стали жить втроем и совместно воспитывать четверых детей. Многоженец отметил, что иметь двух супруг сложнее, чем кажется: он должен покупать подарки на два дня рождения, праздновать две годовщины, терпеть истерики двух женщин.

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