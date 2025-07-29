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21:52, 29 июля 2025Россия

Еще один россиянин пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Гладков: В селе Ржевка БПЛА ВСУ атаковал автомобиль, ранен мужчина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, находившийся в салоне мужчина пострадал. О ранении еще одного россиянина сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о другом ударе украинского дрона по гражданскому автомобилю. В салоне находилась супружеская пара, оба пострадали.

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