Еще один россиянин пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Гладков: В селе Ржевка БПЛА ВСУ атаковал автомобиль, ранен мужчина

В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, находившийся в салоне мужчина пострадал. О ранении еще одного россиянина сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о другом ударе украинского дрона по гражданскому автомобилю. В салоне находилась супружеская пара, оба пострадали.