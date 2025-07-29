Дрон ВСУ ударил по семье в российском регионе

Гладков: Украинский дрон ударил по семье в Белгородской области

FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по семье в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в селе Вознесеновка автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Пострадали два человека», — написал он.

Женщина получила осколочное ранение головы и минно-взрывную травму. Ее доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы подразделения «Орлан». Ее супруг позднее сам обратился в больницу, врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение спины.

В этот же день глава территориальной администрации Валуйского округа в Белгородской области Татьяна Рябикина и водитель попали под удар дрона Вооруженных сил Украины. У чиновницы выявили осколочное ранение плеча, а у мужчины — баротравму.