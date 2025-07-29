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17:14, 29 июля 2025Россия

Чиновник вместе с водителем попали под удар ВСУ в российском регионе

В Белгородской области чиновник и водитель попали под удар дрона ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Глава территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Татьяна Рябикина и водитель попали под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль. Пострадали глава территориальной администрации Рябикина Татьяна Владимировна и водитель», — написал он.

Обоих на данный момент доставляют в Валуйскую центральную районную больницу. У чиновницы выявили осколочное ранение плеча, а у мужчины — баротравму. Всю необходимую помощь оказывают. По словам Гладкова, транспортное средство получило повреждения.

Ранее в Шебекино при ударе украинского дрона пострадала сотрудница социального объекта. Гладков тогда сообщил, что у женщины выявили минно-взрывную травму, а также баротравму.

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