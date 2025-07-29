Медведев резко ответил на призыв американского сенатора к России

Медведев: Не Трампу и не Грэму решать, когда России садиться за стол переговоров

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал призыв американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к России сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что переговоры закончатся после достижения всех целей специальной военной операции (СВО). «Не вам и не [президенту США Дональду] Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров". (...) Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — ответил на заявление сенатора Медведев.

Ранее Грэм обратился «к тем в России», кто сомневается в серьезном отношении Трампа к «прекращению кровопролития между Россией и Украиной». «Вы и ваши покупатели скоро поймете, как глубоко ошибаетесь. (...) Садитесь за стол переговоров», — написал он в соцсети X.