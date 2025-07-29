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19:15, 29 июля 2025Бывший СССР

На Украине пожаловались на популярность русского языка среди студентов

«Страна.ua»: Украинские студенты начали чаще говорить на русском языке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Zaboronyty / wikipedia

Студенты на Украине начали чаще говорить на русском языке. Об этом заявила преподаватель Киевского университета имени Бориса Гринченко Екатерина Никонюк, передает «Страна.ua».

По ее словам, увеличение популярности русского языка говорит о недоработке со стороны украинских языковых омбудсменов. Она добавила, что подобный «откат» в популярности украинского языка показывают последние скандалы с украинскими звездами.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции страны. По ее словам, в законодательстве необходимо устранить символическое неравенство.

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