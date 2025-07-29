На Украине пожаловались на популярность русского языка среди студентов

Студенты на Украине начали чаще говорить на русском языке. Об этом заявила преподаватель Киевского университета имени Бориса Гринченко Екатерина Никонюк, передает «Страна.ua».
По ее словам, увеличение популярности русского языка говорит о недоработке со стороны украинских языковых омбудсменов. Она добавила, что подобный «откат» в популярности украинского языка показывают последние скандалы с украинскими звездами.
Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции страны. По ее словам, в законодательстве необходимо устранить символическое неравенство.