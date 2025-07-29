Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:14, 29 июля 2025Бывший СССР

На Украине разгорелся скандал из-за дорогой фотосессии премьер-министра

На Украине разгорелся скандал из-за фотосессии премьера Свириденко в Vogue
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / File Photo / Global Look Press

На Украине разгорелся скандал из-за дорогой фотосессии нового премьер-министра Юлии Свириденко в журнале Vogue. Об этом сообщает KP.RU.

По данным украинского юриста Андрея Мусиенко, фотосессия обошлась в 100 тысяч долларов США и была оплачена через лоббистов офиса президента Украины Владимира Зеленского. Деньги, в свою очередь, были «списаны» на строительстве фортификации в Черниговской области. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сыронизировал над этой ситуацией, заявив, что «так одержим победу».

«На Украине, где ежедневно умирает 200 солдат и еще 600 остаются калеками, Свириденко настолько тупа, что бежит позировать в Vogue. Вы там дохните в окопах, холопы, а я — красивая! Что же, абсолютно справедливое отношение к "не рабам"», — высказался обвиняемый в госизмене нардеп Александр Дубинский.

Ранее Юлия Свириденко уже подверглась критике на Украине, в том числе по половому признаку. Некоторые украинские и западные наблюдатели предположили, что она не справится с задачами отчасти потому, что они характеризуют ее как простую «лоялистку» Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил России новый ультиматум, но не смог придумать наказание. Собирается ли он исполнять собственные угрозы?

    Предсказано будущее курса доллара до конца года

    Гиена напала на испражнявшегося мужчину

    Перечислены меры безопасности при играх с едой во время секса

    Экс-чемпион мира по боксу умер после продолжительной борьбы с деменцией

    Российский командир рассказал о бегстве иностранных наемников в ДНР

    Найден простой способ снизить чувствительность к боли

    ВСУ понесли «необоснованно большие потери» при попытке удержать село в ДНР

    На Украине разгорелся скандал из-за дорогой фотосессии премьер-министра

    При ударе ВСУ по Ростовской области погиб человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости