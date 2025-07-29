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18:34, 29 июля 2025Экономика

Названы основные способы избежать блокировки денежного перевода

Инвестор Сидоров: Указав цель платежа, можно снизить риск блокировки перевода
Кирилл Луцюк

Фото: d3sign / Getty Images

Если россиянин столкнулся с блокировкой денежного перевода, то не исключено, что банк потребует у такого клиента документы, подтверждающие цель запланированного платежа. Об этом заявил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан, его процитировали «Известия».

По его словам, такими документами могут стать скриншоты обсуждений, переписка с родительским комитетом, чеки, квитанции и так далее. Впрочем, ситуацию можно будет объяснить и на словах. Но главное — не игнорировать запросы банка, так как в противном случае проверка может затянуться и перевод разблокируют нескоро. В связи с этим эксперт призвал внимательно прочитать сообщение о блокировке, которое приходит в приложении или на почту, и действовать по инструкции.

В свою очередь, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров считает, что снизить риск блокировки можно, если при переводе указать назначение платежа: «подарок», «помощь», «возврат долга» и так далее. Это не страхует от блокировки, но банк и служба мониторинга получают основание не считать операцию рискованной. Кроме того, он напомнил, что если человек получает доходы за счет продаж, консультаций или обучения, то такую занятость следует оформить официально.

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«Работать "вбелую" в 2025 году — это уже не вопрос выбора, а способ защитить себя от лишних проблем. Даже разовые переводы за услугу без оформления ИП или самозанятости могут быть расценены как предпринимательская деятельность с попыткой ухода от налогов», — предупредил он.

По мнению финансового аналитика, экономиста Михаила Беляева, в настоящее время не приходится говорить, что под угрозой оказались все переводы граждан России. Он уверен, что гражданам, которые не ведут подпольную деятельность, бояться нечего. Однако он уточнил, что если человек хочет обезопасить себя, то следует указывать цель перевода.

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