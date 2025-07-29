Названы победители чемпионата по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс» в Казани

Чемпионат по профмастерству «Абилимпикс» собрал ветеранов СВО из 79 регионов

В Казани состоялась торжественная церемония закрытия первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Конкурс объединил представителей 79 регионов России, соревновательная программа проводилась по 15 компетенциям.

«Обучение, переобучение и трудоустройство ветеранов СВО являются одними из приоритетных задач деятельности фонда. А такие мероприятия, как чемпионат "Абилимпикс" мотивируют героев специальной операции. Наши герои продемонстрировали умения и получили обзор профессий, в которых смогут реализоваться», — рассказала статс-секретарь — заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Как в свою очередь отметил зампред правительства Дмитрий Чернышенко, российское движение «Абилимпикс» стремительно развивается, объединяя все регионы страны.

«За 10 лет чемпионат стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования, расширяя свою миссию. 79 человек из 37 регионов стали победителями и примут участие в финале Национального чемпионата в Москве осенью этого года», — добавил он.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, участники чемпионата в очередной раз показали пример мужества, целеустремленности, демонстрируя свое мастерство, осваивая новые компетенции.

В топ-5 регионов по количеству финалистов вошли: Республика Татарстан, Свердловская область, Красноярский край, Новосибирская область, город Москва.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что в регионе постарались создать максимально комфортные условия для проведения столь масштабного мероприятия, и высказал уверенность, что у чемпионата большое будущее и число участников будет расти с каждым годом.

Руководитель Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования Дина Макеева поблагодарила организаторов и партнеров чемпионата за поддержку и высокий уровень профессионализма.

«Соревнование прошло по 15 востребованным компетенциям. Среди самых популярных — "Оператор БПЛА", "Сварочные технологии" и "Ремонт и обслуживание автомобилей". Уверена, навыки, продемонстрированные здесь, станут прочным фундаментом для успешной профессиональной траектории участников чемпионата», — заключила Макеева.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» проводился в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Организаторы — Минпросвещения России и правительство Республики Татарстан при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования, региональный оператор — Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан, партнер деловой программы — Российское общество «Знание».