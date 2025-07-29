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02:01, 29 июля 2025Забота о себе

Названы самые распространенные и неочевидные ошибки в отношениях

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Мужчины и женщины назвали самые распространенные и при этом неочевидные ошибки в отношениях. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи согласились, что одна из главных ошибок заключается в том, что один из партнеров перестает стараться ради другого.

Человек начинает принимать все как должное и постепенно вкладывает все меньше и меньше усилий в отношения

Traditional-West-219пользователь Reddit

Попытку скрыть негативные эмоции также признали ошибкой.

Ошибкой будет не выражать негативные эмоции и не говорить партнеру, что он вас расстроил. Это приводит к накоплению обиды, а иногда и к отвращению

Imaginary-Command542пользователь Reddit
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При этом неочевидным заблуждением пользователи сети посчитали решение оставаться в отношениях только из-за того, что в них вложено много сил.

Сохранять отношения только потому, что вы вложили в них так много времени (ошибка невозвратных затрат). Вы либо будете несчастны навсегда, либо в конце концов поймете, что вам давно пора было расстаться

jawshankredemption94пользователь Reddit

Ранее эскортницы и другие секс-работницы рассказали о случаях, удививших их на работе. Одна из женщин сообщила о неожиданной нежности клиента и заботе с его стороны.

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