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09:18, 29 июля 2025Силовые структуры

Обвиняемый по делу о нападении на «Крокус» рассказал о причастности брата к теракту

Фигурант дела о «Крокусе» Файзов заявил о причастности к теракту брата
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Один из обвиняемых исполнителей нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что его брат, который проживает в Турции, тоже является участником теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела.

По данным агентства, брат фигуранта, проживающий в Турции, является членом ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация). Двое других предполагаемых исполнителей — Шамсидин Фаридуни и Саидокрами Муродали Рачабализода (внесены в реестр террористов и экстремистов) — перед приездом в Москву находились у этого человека.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей проникли в концертный зал перед началом выступления российской рок-группы «Пикник». Они открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись.

Этот теракт стал крупнейшим в истории России со времени захвата школы в Беслане в 2004 году. Жертвами нападения стали 145 человек, почти 700 посетителей концерта получили ранения. Недавно вскрылось, что террористы атаковали зал в момент, когда там собралось наибольшее количество людей.

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