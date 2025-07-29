РИА Новости: В ДНР подобранный российскими бойцами щенок служит им талисманом

Подобранный российскими военными щенок в одном из освобожденных городов Донецкой народной республики (ДНР) служит для них талисманом. Об этом сообищл РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Восток.

По его словам, в освобожденных Российской армией населенных пунктах встречаются разные животные, в том числе собаки и кошки, а также козы, коровы и лошади. В одном из населенных пунктов бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ встретили пару собак. «У них появился щенок. Вот и появился еще один четвероногий друг, до сих пор с нами ездит из населенника в населенник», — рассказал собеседник агентства.

Он также выразил надежду, что в будущем сможет забрать собаку себе, поскольку она стала для него и его сослуживцев талисманом и оберегом. Так, пояснил боец, животное слышит выстрел раньше, чем человек, и по его поведению можно понять, что «скоро прилетит».

Ранее сообщалось, что прибившаяся к бойцам 15-й гвардейской бригады российских войск собака по кличке Кукла помогает военным избегать ловушек, оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) на путях их отхода. Как рассказал боец с позывным Чекист, когда саперы начинают уничтожать найденные ловушки, собака по команде прячется в укрытие и не выходит из него, пока подразделение не двинется дальше.

