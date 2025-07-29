Появились подробности стрельбы в центре Нью-Йорка

NYP: Устроивший стрельбу в центре Нью-Йорка убил четырех человек

Мужчина, устроивший стрельбу на Манхэттене в центре Нью-Йорка, убил четырех человек. Об этом пишет американская газета New York Post (NYP).

Среди погибших — сотрудник правоохранительных органов, уточняет издание.

Как сообщает NYP, стрелявший проник с винтовкой в 44-этажное здание, где находится офис финансовой компании Blackstone и штаб-квартира Национальной футбольной лиги. После череды выстрелов 27-летний мужчина забаррикадировался на 33-м этаже, где позднее был обнаружен мертвым.

Стрельба в высотке в центре Нью-Йорка произошла 28 июля. Мэр города Эрик Адамс призвал горожан проявлять осторожность и не выходить на улицу в районе Парк-авеню и 51-й Восточной улицы.

