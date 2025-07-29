Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:51, 29 июля 2025Мир

В центре Нью-Йорка произошла стрельба

CNN: Три человека ранены в результате стрельбы на Манхэттене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gianandrea Villa / Unsplash

Неизвестный устроил стрельбу около корпоративного офиса в центре Манхэттена. Об этом сообщил телеканал CNN.

По меньшей мере один сотрудник полиции Нью-Йорка и два гражданских были ранены в результате происшествия. По некоторым данным, вооруженный мужчина все еще находится в здании. Отмечается, что ФБР оказывает поддержку на месте преступления.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал горожан проявлять осторожность и не выходить на улицу в районе Парк-авеню и 51-й Восточной улицы.

Ранее вооруженный мужчина устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон в США. В результате произошедшего многие люди получили ранения. Полиция обезвредила злоумышленника на месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атаки ВСУ оставили без света более 150 тысяч жителей российского региона

    В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников

    Российские танкисты победили в схватке с двумя танками ВСУ

    Мужчина проник в заброшенный дом и нашел там секс-игрушки и резиновую куклу

    Европейская страна решила удвоить оборонный бюджет за четыре года

    Десятки людей погибли из-за ливней в Пекине

    Россиянам разрешили отказаться от получения спама

    Жители российского города сообщили о взрывах

    Сестра Ким Чен Ына назвала условие для переговоров КНДР и США

    В Австрии оценили вероятность вступления в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости