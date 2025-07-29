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15:42, 29 июля 2025Россия

Предложившая страдающим без интернета россиянам поехать на СВО чиновница объяснилась

Чиновница Кузьминых извинилась за призыв ехать на СВО недовольным интернетом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Глава красноярского Центра управления регионом (ЦУР) Екатерина Кузьминых извинилась за призыв ехать на специальную военную операцию тем, кто недоволен перебоями с интернетом. Слова чиновницы приводит «Подъем» в Telegram.

Ранее общественный резонанс вызвала реакция Кузьминых на возмущение горожан, пожаловавшихся под постом губернатора Михаила Котюкова на невозможность работать удаленно из-за ограничений мобильного интернета и вероятность увольнения в связи с этим. В ответ глава ЦУР заявила, что на спецоперации (СВО) «всем работы хватит».

Как объяснила Котюкова в беседе с журналистами, своими словами она пыталась донести, что дискомфорт от отсутствия интернета можно потерпеть ради безопасности. По ее мнению, на удаленке россияне страдают без сети также, как и «домохозяйка или водитель автобуса, или любой из нас». Чиновница заверила, что ее слова были обусловлены «именно безопасностью». «Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить», — сказала она.

При этом комментировать советы самой поехать на СВО и отправить туда своих детей Котюкова не стала. Так, с предложением посетить зону боевых действий тем, кто вместо помощи людям дает циничные рекомендации, выступил председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. Он назвал слова чиновницы глумлением над людьми, оказавшимися в тяжелой ситуации.

ЖЗЛ
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