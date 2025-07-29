Предложившая страдающим без интернета россиянам поехать на СВО чиновница объяснилась

Чиновница Кузьминых извинилась за призыв ехать на СВО недовольным интернетом

Глава красноярского Центра управления регионом (ЦУР) Екатерина Кузьминых извинилась за призыв ехать на специальную военную операцию тем, кто недоволен перебоями с интернетом. Слова чиновницы приводит «Подъем» в Telegram.

Ранее общественный резонанс вызвала реакция Кузьминых на возмущение горожан, пожаловавшихся под постом губернатора Михаила Котюкова на невозможность работать удаленно из-за ограничений мобильного интернета и вероятность увольнения в связи с этим. В ответ глава ЦУР заявила, что на спецоперации (СВО) «всем работы хватит».

Как объяснила Котюкова в беседе с журналистами, своими словами она пыталась донести, что дискомфорт от отсутствия интернета можно потерпеть ради безопасности. По ее мнению, на удаленке россияне страдают без сети также, как и «домохозяйка или водитель автобуса, или любой из нас». Чиновница заверила, что ее слова были обусловлены «именно безопасностью». «Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить», — сказала она.

При этом комментировать советы самой поехать на СВО и отправить туда своих детей Котюкова не стала. Так, с предложением посетить зону боевых действий тем, кто вместо помощи людям дает циничные рекомендации, выступил председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. Он назвал слова чиновницы глумлением над людьми, оказавшимися в тяжелой ситуации.