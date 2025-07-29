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11:42, 29 июля 2025Россия

Российская чиновница посоветовала поехать на СВО страдающим от перебоев с интернетом

Красноярская чиновница посоветовала поехать на СВО страдающим без интернета
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Красноярском крае глава «Центра управления регионом» Екатерина Кузьминых посоветовала страдающим от перебоев с интернетом поехать на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Красноярский губернатор Михаил Котюков прокомментировал «временные ограничения работы мобильного интернета». Он пояснил, что они связаны с усилением мер безопасности.

Горожане в соцсетях стали возмущаться и рассказывать, что мобильной связи для дистанционной работы нет уже четвертый день. В одном из комментариев, касающихся возможных увольнений из-за ограничений, чиновница Кузьминых написала, что на спецоперации «всем работы хватит».

В другой соцсети она призвала граждан «не жужжать» из-за перебоев со связью.

До этого стало известно, что в Свердловской области ограничили работу мобильного интернета.

ЖЗЛ
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