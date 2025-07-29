Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 29 июля 2025Россия

Посоветовавшую россиянам поехать на СВО из-за перебоев с интернетом чиновницу осудили

Иванов назвал поведение красноярской чиновницы Кузьминых безответственным
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница Екатерины Кузьминых во «ВКонтакте»

Чиновницу из Красноярского края Екатерину Кузьминых, посоветовавшую россиянам поехать на спецоперацию (СВО) из-за перебоев с интернетом, осудили. Председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов назвал поведение женщины безответственным, передает «Газета.ru».

Иванов обратил внимание на то, что чиновница поглумилась над гражданами, которые попали в затруднительную ситуацию.

«Вместо того, чтобы искать решения, чиновница предлагает гражданам, оставшимся без средств к существованию, ехать в зону боевых действий», — пояснил он, комментируя реплику Кузьминых.

По мнению Иванова, отправлять на фронт следует тех, кто раздает циничные рекомендации людям.

29 июля стало известно, что в Красноярском крае глава «Центра управления регионом» Кузьминых посоветовала страдающим от перебоев с интернетом поехать на СВО.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Британия собрали близких к Зеленскому людей для его замены

    Российского бойца поп-ММА обвинили в обмане участников СВО

    Фитнес-эксперт дал советы по тренировкам в жару

    «Назад все едем с багажом». В России опубликовали разговор брата Ермака перед якобы поездкой за наркотиками в Афганистан

    Названы главные жертвы вторичных санкций Трампа против России

    Пассажир самолета сходил в туалет перед вылетом и оказался под угрозой 14 лет тюрьмы

    Два автобуса с россиянами провалились в ямы и попали на видео

    После ЧП в российском санатории возбудили уголовное дело

    В России назвали главный раздражитель в отношениях с США

    Предложившая страдающим без интернета россиянам поехать на СВО чиновница объяснилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости