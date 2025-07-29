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16:28, 29 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта крупная афера при ремонте двигателей кораблей Балтийского флота

В Калининграде начался суд по делу об афере при ремонте кораблей Балтфлота
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Калининградском областном суде начались слушания по уголовному делу о мошенничестве при ремонте двигателей кораблей Балтийского флота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В организации аферы обвиняется гендиректор фирмы и ведущий инженер судоремонтного завода.

По версии следствия, в 2022 году предприниматель получил от Минобороны России 12 миллионов рублей в рамках госконтракта по гособоронзаказу с судоремонтным заводом за поставку запчастей для ремонта двигателей кораблей. Однако завод получил несертифицированные и контрафактные детали по поддельным сертификатам. Предприниматель совершил хищение бюджетных средств путем мошенничества.

Его сообщнику — инженеру завода инкриминируют злоупотребление полномочиями. Он принял некачественные детали, которые поставили на два корабля Балтфлота. Впоследствии судна пришлось снова ремонтировать.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его подчиненной Галины Чистяковой и троих сотрудников компании «ГЕОИЗОЛ». Они обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде.

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