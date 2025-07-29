Раскрыта крупная афера при ремонте двигателей кораблей Балтийского флота

В Калининграде начался суд по делу об афере при ремонте кораблей Балтфлота

В Калининградском областном суде начались слушания по уголовному делу о мошенничестве при ремонте двигателей кораблей Балтийского флота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В организации аферы обвиняется гендиректор фирмы и ведущий инженер судоремонтного завода.

По версии следствия, в 2022 году предприниматель получил от Минобороны России 12 миллионов рублей в рамках госконтракта по гособоронзаказу с судоремонтным заводом за поставку запчастей для ремонта двигателей кораблей. Однако завод получил несертифицированные и контрафактные детали по поддельным сертификатам. Предприниматель совершил хищение бюджетных средств путем мошенничества.

Его сообщнику — инженеру завода инкриминируют злоупотребление полномочиями. Он принял некачественные детали, которые поставили на два корабля Балтфлота. Впоследствии судна пришлось снова ремонтировать.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его подчиненной Галины Чистяковой и троих сотрудников компании «ГЕОИЗОЛ». Они обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде.