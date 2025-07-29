Раскрыто напутствие Трампа шефу Пентагона на фоне скандалов

Politico: На фоне скандалов Трамп поддержал шефа Пентагона призывом к борьбе

Президент США Дональд Трамп поддержал министра обороны США Пита Хегсета призывом к борьбе на фоне скандалов с его участием. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Продолжай бороться — мне нравится, что ты делаешь. Во что бы то ни стало», — заявил американский лидер шефу Пентагона.

По данным одного из источников, Трамп поддержал Хегсета после ряда скандалов, так как в него было вложено много политического капитала. Собеседник издания подчеркнул, что для отправки министра обороны в отставку потребовалось бы «гораздо больше компромата». В публикации отмечается, что глава Белого дома не придает значения обращению Хегсета со своими подчиненными и тому, провел ли он расследование после скандала вокруг мессенджера Signal.

В апреле активисты Демократической партии США потребовали отставки шефа Пентагона из-за сообщений о том, что он отправлял секретную информацию об ударах по йеменскому движению «Ансар Аллах» в чат мессенджера Signal, где состояли его близкие.