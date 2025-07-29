Раскрыто влияние погодных условий на траты россиян

Т—Ж: В хорошую погоду число покупок в автосервисах увеличивается на 22 процента

В хорошую погоду число покупок в автосервисах увеличивается на 22 процента, а в кинотеатрах сокращается на 8 процентов, стало известно из исследования Центрального университета совместно с T-Data и Т—Ж. Аналитики сравнили обезличенные траты клиентов Т-Банка, совершенные в Москве с 2022 по май 2025 года в дни с хорошей и с плохой погодой. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно анализу, самое большое влияние погода оказывает на траты в категории автоуслуг. Зимой в солнечные дни количество транзакций увеличивается на 10 процентов, средний чек же падает на 6 процентов. Летом тренд усиливается: плюс 22 процента по числу покупок и минус 17 процентов по среднему чеку. Рост трафика при снижении среднего чека указывает на то, что в ясную погоду чаще востребованы недорогие услуги, например, мойка автомобиля, объяснили аналитики.

Еще одна категория, на которую оказывает влияние погода, — это аренда электросамокатов, или иначе, кикшеринг, следует из исследования. Количество транзакций в благоприятные погодные дни увеличивается на 15 процентов, а средний чек — на 3 процента.

Кинотеатры — это одна из немногих категорий, в которой фиксируется падение числа транзакций в солнечный день по сравнению с дождливым. Количество транзакций снижается на 9 процентов зимой и на 8 процентов летом. Средний чек также уменьшается зимой на 2 процента, а летом остается стабильным исследование Центрального университета совместно с T-Data и Т—Ж

Также погодные условия влияют на алкомаркеты и питейные заведения. По данным аналитиков, в летний период происходит сезонное оживление. В летний сезон при хорошей погоде наблюдается рост количества транзакций: на 6 процентов в алкомаркетах и на 7 процентов в барах и ресторанах. Эти изменения, скорее всего, связаны с усилением социальной активности, добавили аналитики.

Ранее медиахолдинг Rambler&Co, компания «Афиша» и музыкальный сервис Звук провели совместный опрос среди более 100 тысяч россиян и выяснили, что возможность увидеть любимого артиста, зарядиться эмоциями и погрузиться в атмосферу музыки гораздо важнее цены, даты и места проведения концерта.

