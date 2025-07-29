Разъяснены сообщения о сборе данных пользователей мессенджера Мах

Сообщения о сборе данных пользователей мессенджера Мах разъяснили

В Telegram-каналах в конце июля начали распространяться сообщение о том, что российский мессенджер Мах якобы обновил политику конфиденциальности и теперь будет собирать все личные данные россиян и передавать их силовым структурам.

«В документе прямо указано, что информация может предоставляться по требованию. (…) Среди собираемых данных — имя, фамилия, номер телефона, дата рождения, IP-адрес, тип ОС и браузера, местоположение, контакты из адресной книги и ссылки, с которыми взаимодействовал пользователь (то есть даже информацию о посещенных веб-страницах)», — сказано в одном из подобных постов.

Однако подобные источники несколько искажают официальные сведения. Как пишет Telegram-канал журналистки Ксении Собчак со ссылкой на политику конфеденциальности мессенджера, сервис cможет передавать данные о пользователях, но лишь тем органам госвласти, кому обязан по действующему законодательству, и только по соответствующему запросу. Более того, подобные правила по передаче данных действуют для всех мессенджеров в России. Наконец, юзер может отказаться от использования мессенджера. «Если пользователь не согласен с политикой Mах, он должен “немедленно прекратить использование cервиса”, но страница безвозвратно будет удалена только через 30 дней», — сказано в посте.

Таким образом, любые приложение и мессенджеры, в том числе Telegram, WhatsApp и Viber, собирают персональные данные пользователей, запрашивая согласие на их обработку перед установкой или регистрацией — об этом говорится на официальных сайтах сервисов.

«Если Telegram получит официальный запрос от компетентных судебных властей, который подтверждает, что Вы являетесь подозреваемым в уголовном деле о незаконных действиях, нарушающих Пользовательское соглашение Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем предоставить Ваши IP-адрес и номер телефона соответствующим органам», — сказано в пункте 8.3 политики конфиденциальности в Telegram.

«Мы осуществляем доступ к вашей информации (…) сохраняем и передаем ее, если добросовестно полагаем, что это необходимо для: (a) выполнения судебных актов или запросов государственных органов в соответствии с действующими законами или нормативными правовыми актами; (b) приведения в исполнение наших Условий и других применимых условий и правил, в том числе расследования возможных нарушений…», — говорится в аналогичном документе WhatsApp.

Так, Мах располагает такими же правилами и мерами политики конфиденциальности, как и другие сервисы. Данное решение необходимо для защиты пользовательских данных и обеспечения конфиденциальности переписки. Кроме того, сбор данных используется для улучшения качества сервиса, анализа поведения юзеров и рекламы.

Утверждения о том, что российский мессенджер Мах будет собирать все личные данные россиян и передавать их силовым структурам, получили распространение исключительно в Telegram. СМИ проигнорировали данный инфоповод.

В сети распространилась информация о том, что мессенджер Мах будет передавать силовикам персональные данные пользователей. В действительности указанный сервис предлагает такую же политику конфиденциальности, как и другие подобные приложения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».