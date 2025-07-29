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17:47, 29 июля 2025Экономика

Россиянин оставил зловонный «подарок» под окнами мэрии города с одной целью

Житель Таштагола разбросал под окнами мэрии 70 кг коровьих лепешек
Полина Кислицына (Редактор)

Житель Таштагола Кемеровской области разбросал под окнами мэрии 70 килограммов коровьих лепешек с одной целью. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

Зловонный «подарок» властям оставил местный предприниматель по имени Вячеслав. Мужчина устал от ненадлежащей уборки города и решил обратить внимание чиновников на проблему необычным способом. Он поставил у окон администрации мусорный бак и пообещал заплатить по тысяче рублей каждому, кто закинет туда мешок с фекалиями животных. Таким образом россиянину быстро удалось наполнить контейнер. На записи, сделанной его спутником, видно, как мужчина сначала стелет на асфальтовую плитку у здания мэрии целлофановую пленку, а затем переворачивает над ней бак, из которого выпадают несколько пакетов с коровьими лепешками, некоторые из которых буквально вытекают на пленку. «Около 70 килограммов г**** (фекалий) на целлофанчик, чтобы ничего не замарать», — описал свои действия житель Таштагола. Позднее мужчина снял видео, в котором рассказал, что его задержала полиция. Он добавил, что его намерены привлечь к ответственности по статье о незаконном обращении с отходами. «То есть убрать г****, получается, незаконно. Жесть вообще», — прокомментировал ситуацию он.

Ранее стало известно, что в Артеме Приморского края двери отдела судебных приставов завалили мусором.

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