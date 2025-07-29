Российские онкологи спасли пациента с гигантской опухолью

Онкологи в Челябинске спасли пациента с гигантской опухолью

Врачи в Челябинске помогли пациенту, который задыхался из-за опухоли в трахее. Об этом сообщается на сайте Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

По информации центра, злокачественное образование сдавливало среднюю часть трахеи, перекрывая дыхательные пути вплоть до полной остановки дыхания. Пациента привезли в Магнитогорскую городскую больницу № 1, сотрудники которой обратились за помощью в Челябинский онкоцентр. По результатам консилиума была проведена трахеостомия, и пациента доставили в Челябинск.

В Челябинском онкоцентре провели все необходимые дообследования, подготовили пациента и при помощи бронхоскопа установили ему стент, через который мужчина начал дышать.

«В настоящее время пациент дышит сам. Для определения дальнейшего лечения был проведен консилиум. Назначена лучевая терапия, которая будет проведена в Магнитогорске, в Областном онкологическом диспансере № 2», — рассказал заведующий отделением торакальной онкологии ЧОКЦОиЯМ Егор Печерица.

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