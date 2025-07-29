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13:05, 29 июля 2025Моя страна

Российские онкологи спасли пациента с гигантской опухолью

Онкологи в Челябинске спасли пациента с гигантской опухолью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Врачи в Челябинске помогли пациенту, который задыхался из-за опухоли в трахее. Об этом сообщается на сайте Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

По информации центра, злокачественное образование сдавливало среднюю часть трахеи, перекрывая дыхательные пути вплоть до полной остановки дыхания. Пациента привезли в Магнитогорскую городскую больницу № 1, сотрудники которой обратились за помощью в Челябинский онкоцентр. По результатам консилиума была проведена трахеостомия, и пациента доставили в Челябинск.

В Челябинском онкоцентре провели все необходимые дообследования, подготовили пациента и при помощи бронхоскопа установили ему стент, через который мужчина начал дышать.

«В настоящее время пациент дышит сам. Для определения дальнейшего лечения был проведен консилиум. Назначена лучевая терапия, которая будет проведена в Магнитогорске, в Областном онкологическом диспансере № 2», — рассказал заведующий отделением торакальной онкологии ЧОКЦОиЯМ Егор Печерица.

Ранее сообщалось, что в Перми врачи за одну операцию избавили пациентку от четырех болезней. 57-летнюю женщину с одышкой, отеками и болью в груди привезли на скорой помощи в больницу. После обследования хирурги выявили поражение коронарных артерий, критический стеноз, нарушение ритма сердца, тромб в левом предсердии.

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