Марочко: Российские войска начали охват группировки ВСУ в Харьковской области

Российские войска начали охват группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Хатнее в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной Милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На данный момент начался охват украинской группировки, дислоцированной в районе населенного пункта Хатнее», — написал он.

По словам эксперта, бойцы армии России также смогли прорвать оборону украинских войск и в течение последних нескольких суток продвинулись более чем на два километра на северо-запад и юго-запад от реки Верхняя Двуречная. Этому предшествовало взятие села Меловое.

Ранее стало известно, что российские войска отрезают Купянск с северо-запада после взятия населенного пункта Московка в Харьковской области. Отмечается, что им удалось занять до семи квадратных километров в районе Московки.