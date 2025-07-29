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08:22, 29 июля 2025Бывший СССР

Российские войска начали охват группировки ВСУ в Харьковской области

Марочко: Российские войска начали охват группировки ВСУ в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российские войска начали охват группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Хатнее в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной Милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На данный момент начался охват украинской группировки, дислоцированной в районе населенного пункта Хатнее», — написал он.

По словам эксперта, бойцы армии России также смогли прорвать оборону украинских войск и в течение последних нескольких суток продвинулись более чем на два километра на северо-запад и юго-запад от реки Верхняя Двуречная. Этому предшествовало взятие села Меловое.

Ранее стало известно, что российские войска отрезают Купянск с северо-запада после взятия населенного пункта Московка в Харьковской области. Отмечается, что им удалось занять до семи квадратных километров в районе Московки.

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