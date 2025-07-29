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18:31, 29 июля 2025Силовые структуры

Российский школьник устроил гонки с полицией на машине отца

В Ингушетии школьник пытался уехать от полиции на машине отца
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Ингушетии 13-летний школьник устроил гонки с полицией на машине отца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, подростка пустил за руль сам родитель. Однако в селе Сурхахи полицейские заметили нарушителя и попросили остановиться через громкоговоритель. Школьник не послушался правоохранителей и нажал на газ.

С гонщиком побеседовали полицейские, а его отцу выписали штраф.

Ранее стало известно, что в Ингушетии задержали 22-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения, который устроил гонки с полицией.

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