Российский школьник устроил гонки с полицией на машине отца

В Ингушетии школьник пытался уехать от полиции на машине отца

В Ингушетии 13-летний школьник устроил гонки с полицией на машине отца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, подростка пустил за руль сам родитель. Однако в селе Сурхахи полицейские заметили нарушителя и попросили остановиться через громкоговоритель. Школьник не послушался правоохранителей и нажал на газ.

С гонщиком побеседовали полицейские, а его отцу выписали штраф.

Ранее стало известно, что в Ингушетии задержали 22-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения, который устроил гонки с полицией.