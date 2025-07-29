Российский школьник устроил гонки с полицией на машине отца

В Ингушетии 13-летний школьник устроил гонки с полицией на машине отца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным канала, подростка пустил за руль сам родитель. Однако в селе Сурхахи полицейские заметили нарушителя и попросили остановиться через громкоговоритель. Школьник не послушался правоохранителей и нажал на газ.
С гонщиком побеседовали полицейские, а его отцу выписали штраф.
Ранее стало известно, что в Ингушетии задержали 22-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения, который устроил гонки с полицией.