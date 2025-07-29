Участник телешоу раскрыл секреты попадания на телевидение

Участник шоу «Погоня» Снид: Чтобы попасть на ТВ, нужно выделяться из толпы

Участник британских телевикторин «Погоня» (The Chase) и «Переломный момент» (Tipping Point) на канале ITV Стивен Снид раскрыл секреты попадания на телевидение. Его комментарий передает Daily Mail.

По словам Снида, чтобы сняться в шоу, нужно выделяться из толпы. «Цель ITV — привлечь как можно больше зрителей. Попробуйте встать на их место (продюсеров — прим. «Ленты.ру»). Кого они хотят? Они хотят кого-то веселого и немного необычного», — объяснил он.

Участник телешоу посоветовал тем, кто мечтает попасть на ТВ, не пытаться выдавать себя за другого человека. «Если вы от природы спокойный человек, то попытка быть экстравертом не сработает. Это будет выглядеть фальшиво», — предупредил он.

При этом Снид заявил, что ради попадания в шоу можно приукрасить правду о себе. «Если вы любите играть на пианино, то не говорите, что вы играете на пианино дома, постарайтесь сделать из этого нечто выдающееся. (...) Не всегда нужно на 100 процентов придерживаться правды. Ее не проверяют», — добавил он.

Ранее Снид, одержавший победу в шоу «Погоня», назвал неожиданный запрет, связанный с денежным призом. Он рассказал, что ему запретили делить выигрыш с другими участниками.