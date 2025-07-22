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19:38, 22 июля 2025Интернет и СМИ

Победитель популярного телешоу раскрыл неожиданный запрет

Победитель шоу «Погоня» Снид: Денежный приз запрещено делить с проигравшими
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: The Chase / YouTube

Победитель популярной британской телевикторины «Погоня» (The Chase) на канале ITV Стивен Снид раскрыл неожиданный запрет, связанный с денежным призом. Его слова передает Daily Mail.

«Если вы выигрываете, вы должны подписать контракт, потому что вы получаете деньги. Мне сказали не делить приз с участниками, которые проиграли, из жалости к ним», — рассказал победитель «Погони». При этом он не уточнил, почему существует такой запрет.

Кроме того, по словам Снида, в договоре утверждается, что победитель получает приз через три месяца после завершения съемок. Однако, как отметил участник шоу, ему передали деньги уже через неделю после победы.

Ранее сообщалось, что участник реалити-шоу о выживании «Одинокая Австралия» (Alone Australia) Шэй Уильямсон выиграл рекордный в истории проекта приз — 250 тысяч австралийских долларов (более 12 миллионов рублей). Его рацион, согласно правилам проекта, состоял только из той еды, которую он мог добыть самостоятельно. Уточнялось, что за время съемок он съел тысячу червей.

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