Участник реалити-шоу съел тысячу червей и выиграл рекордный приз

Участник реалити-шоу «Одинокая Австралия» Шэй Уильямсон выиграл 12 млн рублей

Участник реалити-шоу о выживании «Одинокая Австралия» (Alone Australia) Шэй Уильямсон выиграл рекордный в истории проекта приз — 250 тысяч австралийских долларов (более 12 миллионов рублей). На это обратило внимание издание News.com.au.

Отмечается, что Уильямсон смог прожить 76 дней в одиночестве в дикой местности. При этом рацион участника телешоу, согласно правилам проекта, состоял только из той еды, которую он мог добыть самостоятельно. За время участия в шоу он съел 1,1 тысячи червей, 23 форели и 13 угрей.

Комментируя свою победу, Уильямсон отметил, что с ранних лет вел похожий образ жизни. «Жизнь в лесу и ​​за пределами города была моей страстью с самого детства. Я всегда был тесно связан с землей, откуда я родом, и я узнавал, как наши предки собирали еду и жили на природе», — отметил он.

Ранее сообщалось, что участник американского реалити-шоу «Остров сделки или нет» (Deal Or No Deal) австралиец Дэвид Генат выиграл рекордную сумму в истории телевидения — 5,8 миллионов долларов (около 460 миллионов рублей).