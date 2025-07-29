«Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку в Японии

Суд в США доказал нарушение в продаже «Союзмультфильмом» прав на Чебурашку

Студия «Союзмультфильм» проиграла суд в США из-за прав на образ Чебурашки. Об этом пишут «Ведомости».

По информации источника, российская студия проиграла суд компании LaRubInt Corp., которая подала иск из-за прав на образ Чебурашки в Японии.

Известно, что в 2016 году киностудия предоставила LaRubInt Corp. права на использование образов Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк в нескольких странах, среди которых была Япония. По версии суда, впоследствии «Союзмультфильм» нарушил условия лицензионных соглашений. Через месяц после подписания соглашений стало известно, что компания Cheburashka Project LLP уже продает мерч с персонажами по лицензии «Союзмультфильма».

В 2020 году мультипликаторы из Японии выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий. Выход ленты был приурочен к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского фильма о Чебурашке, выпущенного в 2010-м.

Позже стало известно, что руководство «Союзмультфильма» захотело вернуть переданные Японии права на Чебурашку. Сообщалось, что у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий.