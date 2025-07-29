Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:55, 29 июля 2025Культура

«Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку в Японии

Суд в США доказал нарушение в продаже «Союзмультфильмом» прав на Чебурашку
Ольга Коровина

Кадр: «Союзмультфильм»

Студия «Союзмультфильм» проиграла суд в США из-за прав на образ Чебурашки. Об этом пишут «Ведомости».

По информации источника, российская студия проиграла суд компании LaRubInt Corp., которая подала иск из-за прав на образ Чебурашки в Японии.

Известно, что в 2016 году киностудия предоставила LaRubInt Corp. права на использование образов Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк в нескольких странах, среди которых была Япония. По версии суда, впоследствии «Союзмультфильм» нарушил условия лицензионных соглашений. Через месяц после подписания соглашений стало известно, что компания Cheburashka Project LLP уже продает мерч с персонажами по лицензии «Союзмультфильма».

В 2020 году мультипликаторы из Японии выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий. Выход ленты был приурочен к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского фильма о Чебурашке, выпущенного в 2010-м.

Позже стало известно, что руководство «Союзмультфильма» захотело вернуть переданные Японии права на Чебурашку. Сообщалось, что у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банки стали лишать россиян доступа к деньгам

    Раскрыты подробности ночного удара ВС России по Днепропетровской области

    Невролог рассказал об опасном последствии пандемии

    Завербованного за границей для теракта в России иностранца задержали

    Россияне раскрыли отношение к курортным романам

    Популярная певица отказалась от концерта в России из-за давления Запада

    В МИД ответили на идею покупки США Командорских островов у России

    Работающие россияне пожаловались на отсутствие помощи при стрессе

    Раскрыты страны для путешествий россиян с идеальным английским

    Обещание ЕС купить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов назвали фантастикой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости