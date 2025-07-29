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19:05, 29 июля 2025Моя страна

Спасатели вытащили провалившегося в снежную расщелину туриста на Домбае

На Домбае спасатели помогли туристу, который провалился в снежную трещину
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Главное управление МЧС России по КЧР

Мужчина провалился в снежную расщелину на Домбае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Карачаево-Черкесии.

Инцидент произошел выше Турьего озера, где турист из Ставрополя, участник экскурсионной группы, упал в трещину и получил травму головы. Спасатели оперативно выехали на место, нашли провалившегося туриста, вытащили его, оказали первую помощь и доставили в поселок Домбай для передачи медикам.

Как отмечают в ведомстве, тургруппа не проходила обязательную регистрацию в подразделениях МЧС перед выходом на маршрут. «Горы остаются местом повышенной опасности — необходимо соблюдать осторожность и регистрировать свои походы», — подчеркнули спасатели. Операция по спасению была проведена 27 июля силами Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда имени В.М. Дзераева.

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Ранее эксперт напомнил российским отдыхающим правила безопасных путешествий. Так, например, следует всегда сообщать детали путешествия родным. Это может быть полезно, если человек застрял в другой стране без связи во время пересадки. Также она рекомендовала скачать офлайн-карту местности, куда отправляется турист, и запастись лекарствами.

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