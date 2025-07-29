Токаев отметил особую роль Эрдогана в урегулировании украинского конфликта

Токаев отметил роль Эрдогана в урегулировании конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании конфликта на Украине. Слова казахстанского президента передает его пресс-служба.

«Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта», — пишет пресс-служба.

Казахстанский лидер отметил, что республика отстаивает необходимость сохранения территориальной целостности всех стран и продолжит сотрудничество с Турцией на международной арене.

Ранее Эрдоган заявил, что конфликт на Украине должен завершиться, и в будущем стол для достижения мира будет накрыт в Турции. Политик подчеркнул, что турецкая сторона всегда готова к проведению встречи на уровне лидеров.