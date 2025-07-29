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18:35, 29 июля 2025Бывший СССР

Украина анонсировала международные санкции против России

Сибига: В ближайшие недели пройдет синхронизация всех санкций против России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

В ближайшие недели пройдет синхронизация всех международных санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «РБК-Украина».

Он добавил, что позиция президента США Дональда Трампа по отношению к Москве является «реалистичной и твердой». Сибига добавил, что Россия якобы затягивает конфликт и отвергает прекращение огня.

«Критически важна максимальная синхронизация санкций. Сейчас подходящий момент. Настало время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету России со всей силой», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знакомы с заявлениями Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования на Украине и приняли их к сведению.

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