В отношении россиянина возбудили дело за попытку поджечь отделение банка

В Петербурге возбудили дело в отношении мужчины, пытавшегося поджечь банк

В Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении мужчины, пытавшегося поджечь банк. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, днем 29 июля в отделении банка в городе Пушкине мужчина кинул бутылку с горючей смесью. В результате происшествия никто не пострадал.

По подозрению в преступлении был задержан и доставлен в отдел полиции 27-летний мужчина. Следователи провели осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянин, попытавшийся закидать коктейлями Молотова банк, попал на видео.