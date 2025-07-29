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16:56, 29 июля 2025Силовые структуры

Попытавшийся закидать коктейлями Молотова банк россиянин попал на видео

В Петербурге молодой человек пытался поджечь коктейль Молотова в отделении банка
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина пытался поджечь коктейль Молотова в отделении банка и попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Судя по видео, фигурант был одет в черные шорты. Из его рюкзака вытекала жидкость.

По данным канала, ЧП произошло в Пушкине, в банке, расположенном на Октябрьском бульваре. Он пришел в отделение кредитной организации и попытался поджечь бутылку, но не смог. В результате все помещение заволокло дымом. Охранники вызвали росгвардейцев.

Молодой человек был задержан на месте. Он действовал по указанию неизвестных. Его склонили к преступлению.

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