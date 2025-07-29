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16:35, 29 июля 2025Силовые структуры

Россиянин закинул дымовую шашку в офис банка

В Петербурге задержали мужчину, закинувшего дымовую шашку в офис банка
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция задержала 27-летнего местного жителя, закинувшего дымовую шашку в офис банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина действовал по указанию неизвестных. Его склонили к преступлению. Инцидент произошел в Пушкинском районе.

Сейчас россиянин находится в отделе полиции. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что лысеющий мужчина забросил дымовую шашку в центр по пересадке волос в Москве, потому что ему не понравились цены.

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