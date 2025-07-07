Лысеющий россиянин забросил дымовую шашку в клинику по пересадке волос

Лысеющий москвич бросил дымовую шашку в центр по пересадке волос из-за цен

Лысеющий мужчина забросил дымовую шашку в центр по пересадке волос в Москве, потому что ему не понравились цены. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пациент пришел в клинику в Напрудном переулке на консультацию утром в понедельник, 7 июля. Во время ожидания он изучил цены на услуги, которые начинались от 200 тысяч рублей, а затем отошел в туалет, закинул туда дымовую шашку и сбежал.

Сотрудников и посетителей центра эвакуировали. Никто не пострадал.

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