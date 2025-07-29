В Подмосковье подросток попытался забраться на крышу электрички и не выжил

В Подмосковье подростка смертельно ударило током при попытке забраться на поезд

В Подмосковье подросток попытался забраться на крышу электропоезда и не выжил. О смерти россиянина сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Как установило ведомство, юноша 2007 года рождения получил удар током на железнодорожной станции Быково Рязанского направления Московской железной дороги. С ожогами его доставили в больницу, однако спасти подростка врачи не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, приведшего к смерти человека.

Ранее сгоревшего заживо подростка нашли на крыше поезда на платформе Новоподрезково. Как выяснилось, молодой человек дотронулся голыми руками до токоприемника и сгорел на глазах у своих друзей.