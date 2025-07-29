Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:16, 29 июля 2025Россия

В Подмосковье подросток попытался забраться на крышу электрички и не выжил

В Подмосковье подростка смертельно ударило током при попытке забраться на поезд
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Voltmetro / Wikimedia

В Подмосковье подросток попытался забраться на крышу электропоезда и не выжил. О смерти россиянина сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Как установило ведомство, юноша 2007 года рождения получил удар током на железнодорожной станции Быково Рязанского направления Московской железной дороги. С ожогами его доставили в больницу, однако спасти подростка врачи не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, приведшего к смерти человека.

Ранее сгоревшего заживо подростка нашли на крыше поезда на платформе Новоподрезково. Как выяснилось, молодой человек дотронулся голыми руками до токоприемника и сгорел на глазах у своих друзей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Офисное здание обрушилось в Екатеринбурге. Люди едва успели покинуть его через окно после появления трещин на стенах

    Франция захотела вывести свое шампанское из-под пошлин Трампа

    Врач назвал семь необходимых каждой женщине обследований

    «Аэрофлот» наладил работу всех подразделений после хакерских атак

    В России оценили шансы на окончание СВО со сменой президента Украины

    Звезда 90-х обвинила Лазарева в разрушении психики детей эротикой

    В Подмосковье подросток попытался забраться на крышу электрички и не выжил

    На Украине пожаловались на популярность русского языка среди студентов

    Кадеты из Вологды спасли тонущего рыбака на озере

    Течение реки Индигирки поставило под угрозу существование нескольких поселений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости