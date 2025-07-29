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11:57, 29 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о сроках разминирования Курской области

Депутат Колесник: На разминирование Курской области после ВСУ уйдут месяцы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Разминирование Курской области идет полным ходом, но потребуется как минимум несколько месяцев для ее полной очистки, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Разминирование идет полным ходом. Придется потратить некоторое время, но не завтра разминируем, потому что многие мины-ловушки просто так не разминировать, а многие саперы все-таки находятся на линии соприкосновения, делают там проходы в минных полях для наступления», — сказал Колесник.

Он добавил, что для полной очистки Курской области от мин потребуется как минимум несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в оккупированных населенных пунктах Курской области запрещенные испанские мины. По словам заместителя командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Богдана Миронова, конструкция противотанковой мины испанского производства предполагает, что при снятии «крышки» над датчиком срабатывания она становится значительно чувствительнее. В результате она сработает от веса человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) о выходе Киева из Оттавской конвенции по запрету на производство и использование противопехотных мин. https://lenta.ru/news/2025/06/29/zelenskiy-utverdil-vyhod-ukrainy-iz-konventsii-po-zapretu-protivopehotnyh-min/

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