Вайкуле пригрозили международным розыском из-за слов об оружии для Украины

Юрист Аграновский: Певицу Лайму Вайкуле могут объявить в международный розыск

Юрист Дмитрий Аграновский заявил, что латвийскую певицу Лайму Вайкуле могут объявить в международный розыск в случае возбуждения против нее уголовного дела. Его цитирует aif.ru.

По словам специалиста, исполнительнице могут заочно избрать меру пресечения. Если Вайкуле объявят в международный розыск, документы об этом могут быть переданы в иностранные организации.

«Так, по запросу Российской Федерации ее могут в некоторых странах задержать до выяснения обстоятельств. Если она окажется в какой-то дружественной нам стране, то и возможность ареста не исключается», — пояснил Аграновский.

Ранее стало известно, что на Вайкуле может быть заведено уголовное делопроизводство, если певица нарушает российское законодательство, а ее заявление о передаче оружия Украине можно рассмотреть как призыв к терроризму. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.