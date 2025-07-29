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13:36, 29 июля 2025Бывший СССР

ВС России продолжили наступление на покровском направлении

ВС РФ активно развивают наступление на покровском направлении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России активно развивают наступление на покровском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Канал также сообщил, что Российская армия активно развивает наступление в районе населенного пункта Маяк. По словам источника канала, ВС России ведут бои как в самом Красноармейске (украинское название — Покровск), так и на подступах к нему. Он также рассказал, что продолжается охват Мирнограда с флангов.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Темировку в Запорожской области. В ходе наступления российские войска заняли более пяти квадратных километров территории и более 320 строений, которые украинские войска превратили в оборонительные позиции.

До этого российские войска продвинулись к Родинскому и Затышку. Отмечается, что ВС России также нарастили диверсионную активность на территории Красноармейска.

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