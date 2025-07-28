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12:29, 28 июля 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись на покровском направлении

ВС России продвинулись к Родинскому и Затышку под Красноармейском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись к Родинскому и Затышку под Красноармейском (украинское название — Покровск). О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на покровском направлении рассказал Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В настоящее время бои идут на подступах к Родинскому, а также у Затышка. Это важные тактические узлы обороны, через которые идет снабжение Мирнограда с севера», — сообщается в публикации.

Отмечается, что российские войска также нарастили диверсионную активность на территории Красноармейска.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС России ведут бои сразу в двух населенных пунктах у Красноармейска — Перещепня Травня и Троянда. По его словам, взятие под контроль Российской армией населенного пункта Зверево говорит о начале боев в близлежащем Красноармейске.

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