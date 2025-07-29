ВС России взяли населенный пункт в Днепропетровской области за четыре дня

ВС России взяли Малиевку в Днепропетровской области за четыре дня

Российские военные взяли село Малиевка в Днепропетровской области за четыре дня. Об этом заявил командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным Лебедь, передает ТАСС.

«Четыре-пять дней примерно [заняло взятие Малиевки]. Они (Вооруженные силы Украины (ВСУ) — прим. «Ленты.ру») там хорошо окопались, было много долговременных огневых точек», — рассказал Лебедь.

Российский военный уточнил, что перед началом штурма армия РФ изучала ландшафт и особенности Малиевки, а также анализировала маршруты украинских бойцов. Вместе с тем Вооруженные силы (ВС) России использовали противодронные пончо для маскировки.

ВС России взяли Малиевку в субботу 26 июля. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.