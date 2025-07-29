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04:17, 29 июля 2025Бывший СССР

ВСУ понесли «необоснованно большие потери» при попытке удержать село в ДНР

Марочко: ВСУ понесли необоснованно большие потери при попытке удержать Бойковку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли «необоснованно большие потери» при попытке удержать село Бойковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, командование ВСУ приняло правильное решение и вывело оставшиеся подразделения из населенного пункта в северо-западном и юго-западном направлениях.

При этом, как уточнил Марочко, у противника почти ничего не осталось от тех подразделений, которые находились в Бойковке, поскольку решение командования было запоздалым, и в связи с этим ВСУ понесли необоснованно большие потери.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что армия РФ взяла под контроль село Бойковка и поселок Бельгийка. В ведомстве указали, что населенные пункты заняли подразделения группировки войск «Центр».

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