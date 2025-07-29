Зеленскому предрекли «поцелуй Иуды» от одного из соратников

«Страна.ua»: Миндич может свидетельствовать против Зеленского

Предприниматель и бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич может свидетельствовать против него, если попадет в руки к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) или западным спецслужбам. Об этом заявляет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Журналисты также напомнили о судьбе бывшего премьер-министра республики Павла Лазаренко, против которого впоследствии свидетельствовал его давний бизнес-партнер Петр Кириченко, согласившись пойти на сделку со следствием. Кириченко, описывая эти события, использовал выражение «поцелуй Иуды». Как отмечает издание, такой же «поцелуй» может подарить Зеленскому и Миндич.

Кроме того, «Страна» подчеркивает, что Миндич владеет огромным количеством информации о президенте, а также теневых экономических и политических процессах в высших эшелонах власти. Журналисты добавили, что ситуация для украинского лидера осложняется тем, что против него выступают лица, многое знающие как о нем, так и о его бизнес-партнере, — бежавший из страны бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов и олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Источники издания отмечают, что ранее Миндич был доверенным лицом Коломойского и работал с Зеленским по его поручению. За это время они сблизились с будущим президентом Украины и «ушел с орбиты влияния олигарха», став «одним из ключевых людей в окружении главы государства».

Ранее стало известно, что НАБУ установила прослушку в квартире Тимура Миндича, попасть на которую мог и президент Украины. При этом неизвестно, попали ли на запись обсуждения коррупционных схем политиком и бизнесменом.