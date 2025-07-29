Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:40, 29 июля 2025Бывший СССР

Зеленскому предрекли «поцелуй Иуды» от одного из соратников

«Страна.ua»: Миндич может свидетельствовать против Зеленского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / via Reuters

Предприниматель и бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич может свидетельствовать против него, если попадет в руки к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) или западным спецслужбам. Об этом заявляет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Журналисты также напомнили о судьбе бывшего премьер-министра республики Павла Лазаренко, против которого впоследствии свидетельствовал его давний бизнес-партнер Петр Кириченко, согласившись пойти на сделку со следствием. Кириченко, описывая эти события, использовал выражение «поцелуй Иуды». Как отмечает издание, такой же «поцелуй» может подарить Зеленскому и Миндич.

Кроме того, «Страна» подчеркивает, что Миндич владеет огромным количеством информации о президенте, а также теневых экономических и политических процессах в высших эшелонах власти. Журналисты добавили, что ситуация для украинского лидера осложняется тем, что против него выступают лица, многое знающие как о нем, так и о его бизнес-партнере, — бежавший из страны бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов и олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Источники издания отмечают, что ранее Миндич был доверенным лицом Коломойского и работал с Зеленским по его поручению. За это время они сблизились с будущим президентом Украины и «ушел с орбиты влияния олигарха», став «одним из ключевых людей в окружении главы государства».

Ранее стало известно, что НАБУ установила прослушку в квартире Тимура Миндича, попасть на которую мог и президент Украины. При этом неизвестно, попали ли на запись обсуждения коррупционных схем политиком и бизнесменом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев жестко ответил на призыв США к переговорам с Украиной. Что он сказал и почему это разозлило американский Конгресс?

    Украинская группа выступила вместе с российскими артистами ради продаж билетов

    Глюкоза показала фото в трусах

    В Польше захотели «восстановить суверенитет» и выйти из ЕС

    Появились подробности о взрыве в российской колонии

    В России ответили на озвученное в США предложение о покупке одной территории

    Цистерна взорвалась на федеральной трассе после смертельного ДТП и попала на видео

    В России словами о сломанных зубах ответили на новый ультиматум Трампа

    Российские суды придумали способ наказывать водителей за опасное вождение

    Отчима попавшего на камеру домофона ребенка в крови приговорили в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости