Женщина пережила 17-минутную остановку сердца и рассказала об увиденном

В Великобритании женщина рассказала об увиденном во время остановки сердца

Жительница Великобритании пережила остановку сердца и почувствовала, будто вышла из собственного тела. Об этом она рассказала Daily Star.

По словам Виктории Томас, ей стало плохо после тренировки в спортивном зале. У 35-летней на тот момент женщины закружилась голова, и она упала на пол. У нее остановилось сердце. Как рассказывает Томас, сначала вокруг была тьма, а затем она поняла, что наблюдает за собой со стороны.

«Я парила рядом с крышей и смотрела на себя сверху вниз на полу спортзала. Моей первой мыслью было, что мои ноги выглядят очень толстыми», — рассказала об увиденном Томас. Женщина вспомнила, что не чувствовала никакого умиротворения и не видела света. Благодаря 17-минутной реанимации ее сердце стало биться вновь. Томас пришлось перенести операцию по установке кардиостимулятора и провести три дня в коме, прежде чем прийти в себя.

Сейчас Томас 41 год. Она отметила, что после того случая ей диагностировали редкое генетическое заболевание — болезнь Данона, которая в том числе приводит к сердечной недостаточности. Ее сердце так плохо работало, что после диагностики ей говорили, что она проживет всего пару месяцев. Также из-за болезни в 2021 году ей пришлось делать кесарево сечение: естественные роды для нее были крайне опасны.

Все изменилось в 2023 году, когда Томас пересадили сердце. С тех пор она вернулась к нормальной жизни. «Я чувствую, что мне дали второй шанс жить и быть мамой. Это самый большой подарок, о котором я когда-либо могла мечтать», — заявила она.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании неожиданно ожил через 45 минут после остановки сердца. Мужчина полностью поправился и сказал, что испытывает чувство вины перед родными, поскольку заставил их волноваться.

