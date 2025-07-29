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20:01, 29 июля 2025Путешествия

Женщине отказали в посадке на рейс из-за перенесенной операции

Перенесшей косметическую операцию пассажирке Spirit отказали в посадке на рейс
Алина Черненко

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Авиакомпания Spirit Airlines отказала в посадке на рейс женщине, которая ранее перенесла косметическую операцию. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в международном аэропорту Майами, США. Жительница Хьюстона Шатария Бэнкс, которая проходит восстановление после пластики, пожаловалась, что ее не пустили в самолет, несмотря на наличие медицинского заключения от врача.

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Тем временем представители перевозчика заявили, что это решение было принято медицинским консультантом авиакомпании. «Медицинского специалиста проинформировали о документах пассажирки. Он сообщил, что клиентка не может лететь, исходя из ее состояния на тот момент и в интересах ее безопасности. В конечном итоге ей вернули стоимость билета на рейс», — добавили в Spirit Airlines.

Бэнкс, в свою очередь, отметила, что понимает необходимость обеспечения безопасности полета, но считает, что для пассажиров, путешествующих после медицинских процедур, должны быть более четкие протоколы.

Ранее россиянина с гипсом на ноге сняли с рейса в московском аэропорту Внуково. Сотрудники популярного лоукостера объяснили это тем, что мужчина якобы не сможет подняться по трапу.

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